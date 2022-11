F1, Ecclestone consiglia Mick Schumacher: "Cognome pesante, meglio guardare altre categorie"

ROMA - Mick Schumacher è l'unico, tra i piloti della Formula 1, a non conoscere ancora con certezza il proprio futuro. Il giovane figlio d'arte, infatti, potrebbe non essere al via della prossima stagione con l'ingombrante figura di Nico Hulkenberg che spinge per prendere il suo posto. Una posizione non certo comoda quella del tedesco sulla quale si è espresso anche Bernie Ecclestone, ex numero uno del Circus: "Il suo cognome è pesante ed è il suo più grande fardello; lui cerca di tenerci fede nel miglior modo possibile, ma questo che lo mette in difficoltà. Io gli consiglierei di dimenticare la Formula 1 e di andare a vincere in un'altra categoria", le sue parole a RTL.