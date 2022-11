F1, Verstappen sfida Ferrari: "Pronto ad aiutare Perez contro Leclerc"

ROMA - Il 2022 è stato l'anno della consacrazione definitiva di Max Verstappen . Il fuoriclasse olandese della Red Bull ha infatti vinto il secondo titolo mondiale consecutivo, dominando una stagione in cui ha messo a segno il record di vittorie - finora 14 - in uno singolo campionato del mondo . Ora l'obiettivo è tutto di squadra: aiutare Sergio Perez a conservare il secondo posto in classifica ai danni di Charles Leclerc , con il messicano attualmente in vantaggio di 5 lunghezze sul monegasco della Ferrari.

Red Bull: obiettivo doppietta

Per Max Verstappen il weekend brasiliano non sarà solo una passerella, ma un'altra gara da conquistare, anche per Perez. “È sempre molto bello tornare in Brasile. Interlagos è una pista corta, con tutti i cambi di quota e le curve a gomito che lo rendono un tracciato davvero bello da guidare. Con il format della gara Sprint di questo fine settimana - ha spiegato il pilota olandese - abbiamo solo una breve finestra di prove, quindi sarà sicuramente un po’ più difficile, ma dobbiamo assicurarci da subito che la macchina sia perfetta e metterla bene a punto con un tempo limitato. Come squadra vogliamo arrivare primi e secondi nel campionato, quindi è importante che Checo resti davanti a Charles“.