F1, la provocazione di Marko: "Leclerc e Hamilton valgono la metà di Verstappen"

ROMA - Max Verstappen è il dominatore assoluto della stagione 2022. Un'annata partita con qualche difficoltà ma diventata ben presto un assolo dell'olandese, campione del mondo piloti per il secondo anno consecutivi. Senza dubbi il migliore pilota del mondo per Helmut Marko. "Ci sono solo due piloti al livello di Max, ovvero Charles Leclerc e Lewis Hamilton, ma entrambi sono a metà strada rispetto all'olandese. Il monegasco - sottolinea il dirigente Red Bull a RTL Germania - è fortissimo in qualifica ma in gara commette ancora errori, mentre per il britannico il 2023 sarà una sfida. Lui è molto esperto, sarà motivato e sono sicuro che la Mercedes presenterà una vettura migliore".