Ferrari, Binotto e il futuro: "Ho parlato con John Elkann"

ABU DHABI - Mattia Binotto è intervenuto nella consueta conferenza stampa che ha aperto il sabato del weekend dell'ultimo Gran Premio della stagione 2022 di F1, quello di Abu Dhabi. Il team principal della Ferrari ha dovuto fare i conti con le domande dei giornalisti presenti riguardo il suo futuro, in seguito alle voci, subito smentite, di un suo addio dopo la gara che si correrà sul circuito di Yas Marina: "C'è molta passione attorno al mondo Ferrari, ma anche molte indiscrezioni. Non sta a me decidere sul mio futuro, ma dopo quello che è stato scritto ho parlato con il presidente John Elkann. Abbiamo discusso apertamente e abbiamo deciso di emettere il comunicato, in quanto le voci sono assolutamente infondate".