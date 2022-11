F1, Vettel e il commovente addio: "Ho sentito tanto amore"

ABU DHABI - "Onestamente mi sento un po' vuoto. E' stato un weekend davvero diverso, con tantissimo sostegno. C'era un'energia diversa rispetto a tutti gli altri weekend vissuti in precedenza. Non voglio sembrare sciocco, ma c'era tanto amore nell'aria". Sebastian Vettel ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo della stagione e soprattutto della sua lunga carriera in Formula 1. Il pilota tedesco ha raccontato le emozioni vissute nel fine settimana che ha segnato la fine della sua esperienza nel Circus, in cui figurano anche sei stagioni in Ferrari.