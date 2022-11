F1: Alonso-Ocon, tensione tra ex compagni di squadra

ROMA - Non un finale sereno quello tra i due piloti Alpine Fernando Alonso ed Esteban Ocon. "Un'altra gara e poi è finita" aveva commentato lo spagnolo prima dell' ultimo GP del 2022 , prima del passaggio dalla prossima stagione in Aston Martin . Un commento che ha trovato la replica di Esteban Ocon : "Non è un segreto che sono rimasto deluso dai suoi commenti dopo la gara. Non c'era bisogno delle critiche che ha fatto. Comunque lo rispetto molto. È una leggenda di questo sport, ma un po' mi è dispiaciuto".

Nel 2023 coppia tutta francese in Alpine

Una stagione di assoluto livello per Ocon, che ha chiuso il campionato mondiale all'ottavo posto con 92 punti, 11 in più del suo compagno di team Fernando Alonso. Con la ciliegina nell'ultima gara dell'anno, il settimo posto finale di Yas Marina, che ha permesso all'Alpine di scavalcare la McLaren al quarto posto del mondiale costruttori. Ora con l'addio dello spagnolo, in Alpine arriva un altro francese, Pierre Gasly, per una coppia tutta transalpina che mancava addirittura dal 1982.