F1, Rosberg non ha dubbi: la sua decisione sul ritorno nel Circus

ROMA – Dopo la storica vittoria del campionato di Formula 1 nel 2016, Nico Rosberg si sta togliendo grandi soddisfazioni anche nell'Extreme E. Il team di cui è proprietario è infatti ad un passo dal secondo titolo consecutivo, tanto che nelle ultime settimane si era prospettato un possibile ritorno nel Circus per l'ex pilota tedesco, proprio nelle vesti di team principal. Intervistato dal sito spagnolo AS, Rosberg ha detto la sua su tale ipotesi, dando l'impressione di avere le idee piuttosto chiare.

Le parole di Rosberg

"La mia risposta è no. La F1 ha 24 gare all’anno ed è un impegno che richiede troppo tempo, mentre l’Extreme E ne ha solamente 5. So cosa vuol dire partecipare ad un Mondiale di F1: l'ho già sperimentato in passato e non ho intenzione di farlo mai più - ha detto Nico senza giri di parole - Vorrebbe dire sacrificare tempo con la famiglia e con gli amici, ma anche vivere una vita di grande intensità e dedizione. Personalmente amo la vita di adesso e non tornerò mai nel Circus a tempo pieno” ha ribadito Rosberg, che ha dunque intenzione di concentrarsi esclusivamente sull'Extreme E, almeno per il momento.