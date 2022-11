F1: Mercedes inaugura una strada per Niki Lauda

ROMA - Nella giornata di ieri Toto Wolff ha inaugurato la 'Lauda Drive' , strada situata nel cuore di Brackley e intitolata al compianto ex presidente non esecutivo della Mercedes , scomparso nel maggio 2019, una figura fondamentale per la scuderia. ".È un vero onore inaugurare la Lauda Drive ed è stato bello vedere così tanti membri del team riuniti per assistere alla presentazione e sarebbe stato orgoglioso di vedere questa strada intitolata a lui. È stato un privilegio per tutti noi lavorare al suo fianco, ha contribuito in modo determinante al nostro successo, è stato un grande sparring partner per me e un forte presidente non esecutivo, che ci manca molto".

La massima di Lauda

In una stagione così difficile per la Mercedes, come quella appena terminata, a Wolff sarebbe piaciuto avere ancora Lauda come consigliere. "Vorrei che fosse ancora qui come amico e come presidente, perché quest’anno avrei voluto fargli molte domande. La sua eredità è sempre presente e sapere che in tanti passeranno per la Lauda Drive è molto speciale. Dopo una stagione in cui la squadra ha dovuto superare molte sfide in pista e fuori - spiega il team principal di Brackley - mi viene in mente una delle citazioni più famose di Niki, ‘Dal successo non si impara assolutamente nulla. Dai fallimenti e dalle battute d’arresto si possono trarre conclusioni’.