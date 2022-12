F1 Haas: arriva "Surviving to Drive", il libro di Gunther Steiner

ROMA - E' in programma per il mese di aprile, agli inizi della stagione 2023 del mondiale di F1, l'uscita del libro di Guenther Steiner "Surviving to drive", titolo che fa un chiaro riferimento alla serie tv di Netflix "Drive to survive" e che racconterà i retroscena della gestione della Haas nel campionato mondiale 2022. Una stagione sicuramente non banale, a partire dall'addio di Nikita Mazepin e il rientro di Kevin Magnussen, passando per le incompresioni con Mick Schumacher fino alla pole dello stesso Magnussen in Brasile.