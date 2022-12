F1, maxi rinnovo per il GP d'Australia: in calendario fino al 2037

ROMA - Il Gran Premio d'Australia rimarrà nel calendario della Formula 1 almeno per altre 15 stagioni. E' stato infatti annunciato il rinnovo della tappa di Melbourne fino al 2037. Almeno per i prossimi due anni, però, il campionato non comincerà come di consueto nella capitale australiana, bensì in Arabia Saudita, dove avrà luogo nel 2024 e nel 2025 il Gran Premio d'apertura della stagione.