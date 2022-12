F1, l'allarme di Steiner: "Meno Schumacher con meno test"

ROMA - Passare dalla coppia di giovani Mick Schumacher -Nikita Mazepin agli esperti Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen significa che in casa Haas c'è stato un netto cambio di marcia e filosofia. Schumacher riteneva che la mancanza di test fosse uno svantaggio per i giovani alla prima esperienza in F1 , tesi confutata anche dal team principal Guenther Steiner . "Penso che Mick abbia ragione - ha dichiarato ad Autosport. com -perché nelle corse due anni sono un periodo abbastanza buono, ma prima non c'è niente. È passato direttamente dalla F2 alla F1 in gara, perché non ci sono test . Siamo tornati indietro scegliendo un pilota esperto perché con i giovani si corrono grossi rischi".

"F1 migliorata rispetto al 2021"

"Prendiamo l'esempio di Piastri in McLaren. Era molto bravo in F3 e F2, ma il passo verso la F1 è ancora grande. Non è un problema - continua Steiner -ma dipende quanti rischi vuoi correre per far salire in macchina un debuttante". Sul cambio di strategia nella composizione della squadra la "colpa" è del salto di qualità della F1. "Due anni fa eravamo in una posizione diversa che ora è nuovamente cambiata. Inoltre credo che la Formula 1 in generale sia migliorata rispetto a due anni fa, quindi abbiamo dovuto trovare soluzioni diverse per andare avanti".