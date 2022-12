F1, Wolff sul 2023: "Ferrari e Red Bull saranno davanti a Mercedes"

ROMA - "Vedo sempre il bicchiere mezzo vuoto. In realtà, a voler essere logici, la Red Bull è stata molto dominante durante la stagione, altrimenti non avrebbe vinto 17 gare. Sarà molto difficile avere un percorso di sviluppo più veloce del loro e di quello della Ferrari". Toto Wolff ha parlato così in vista della stagione 2023 di Formula 1, in cui Mercedes proverà a tornare in lotta per i titoli piloti e costruttori. Ai microfoni del podcast "Beyond the Grid", il team principal della stella a tre punte ha mostrato le possibili difficoltà per la scuderia britannica nel dover competere contro Red Bull e Ferrari, le due principali concorrenti per le posizioni di vertice.