F1, Vettel e l'ipotesi Mercedes: "Ne avevo parlato con Lauda"

ROMA - Sebastian Vettel ha trascorso gli anni più importanti della sua carriera in Formula 1 tra Red Bull (quattro titoli consecutivi) e Ferrari, dove non è riuscito a raccogliere le stesse soddisfazioni delle stagioni precedenti. Per il pilota tedesco, in passato, c'è stata anche la possibilità di approdare in Mercedes, come raccontato al podcast "Beyond the Grid". "Forse c’era un’opportunità, ene avevo parlato con Niki (Lauda, ndr), ma ad essere onesti, ero a metà della mia esperienza con Ferrari - ha detto -. Ovviamente sarebbe stato un grosso problema, anche perché Lewis (Hamilton, ndr) era il loro numero uno e non so se avrebbero voluto averci entrambi in squadra".