F1, il rimpianto di Wolff: "Gli errori dell'inizio ci sono costati una stagione"

ROMA - Mettere da parte l'ultima stagione senza però voler ripetere gli errori commessi. E' questo il pensiero di Toto Wolff e della sua Mercedes in vista di un 2023 che a Brackley sperano sia nuovamente di altissimo spessore. "Ricordo le discussioni sulla nuova macchina dell'ottobre 2021 e penso che in quel momento abbiamo commesso degli errori. Dopo otto vittorie consecutive nel mondiale Costruttori - confessa l'austriaco su YouTube - sapevamo che prima o poi il momento difficile sarebbe arrivato, ma non abbiamo capito in tempo cosa ci stava succedendo ".

"Si impara dalle difficoltà"

Wolff non vuole disperdere la lezione ricevuta da questo 2022. "La cosa più difficile da accettare è il fatto che ci siano voluti mesi per risolvere il problema fondamentale. E questo ci è costato una stagione. Tuttavia si impara di più dalle difficoltà e sarebbe stata una storia diversa se avessimo avuto ancora successo. La ricorderò come un'annata importante - conclude Wolff - sia come sviluppo personale che come leadership, nonostante tutti i momenti difficili".