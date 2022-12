Vettel lancia Mick Schumacher: "Ha il talento per la F1, ecco di cosa ha bisogno per tornare"

ROMA - Sebastian Vettel punta ancora su Mick Schumacher. I due piloti, che correranno insieme per la Germania la prossima Race of Champions, hanno un rapporto privilegiato e secondo l'esperto tedesco, il connazionale figlio d'arte potrà rientrare presto in F1. "Un peccato che non ci sia l'anno prossimo - spiega Vettel al programma Sport und Talk aus dem Hangar 7- ma spero ovviamente che ritrovi la strada perché ha le potenzialità per farlo. Credo sia un ragazzo a cui serve tempo e spero per lui di tornare in futuro in un ambiente migliore dell'ultimo".