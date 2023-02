F1, in mostra la Haas di Grosjean che prese fuoco in Bahrain

ROMA - Sono passati ormai più di due anni dal 29 novembre 2020, una data che è rimasta impressa nella mente degli appassionati di F1 come il giorno in cui Romain Grosjean è uscito vivo per miracolo dalla sua Haas in fiamme in seguito all'incidente nel GP del Bahrain. Immagini spettacolari, ma anche la riprova degli elevati livelli di sicurezza raggiunti dalle monoposto del Circus, grazie a innovazioni come l'halo. Infatti, nonostante la vettura sia sia divisa a metà, la parte del posteriore ha resistito benissimo all'impatto a circa 190 km/h. Per questo, i resti del tealio della Haas saranno protagonisti nella F1 Exhibition, la mostra organizzata a Madrid dopo cinque anni di lavoro, e che si terrà dal 24 marzo a inizio giugno. Dopo oltre due anni, quindi, per la prima volta verranno tolti i veli a ciò che è rimasto della vettura; i resti saranno visibili in una sezione creata ad hoc e intitolata "Survival", in cui saranno visibili anche nuove immagini relative all'incidente.