F1 GP Bahrain: Ferrari ancora dietro a Red Bull, i risultati delle prove libere 2

ROMA - Fernando Alonso è il più veloce nella seconda sessione di prove libere al Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento stagionale della Formula 1. Lo spagnolo di Aston Martin, sul circuito di Sakhir, firma il crono di 1:30.907 precedendo le due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez. Quarta posizione per la Ferrari di Charles Leclerc, di poco dietro alle due RB19 di Milton Keynes, mentre è lontano Carlos Sainz, quattordicesimo dopo l'ultima posizione delle FP1. Entrambi i piloti del Cavallino hanno girato con gomma rossa. In vista dei due giorni più importanti, Sainz proverà a capire i motivi della distanza dai primi e, soprattutto, di quella dal compagno di squadra, più avanti di dieci posizioni. Per lo spagnolo, però, tanto lavoro già al venerdì alla ricerca del giusto assetto.