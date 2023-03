F1, Ferrari in Arabia Saudita per rompere il tabù: le statistiche del GP

ROMA - Cancellare il deludente weekend d'apertura della stagione 2023 e centrare la prima vittoria nel GP d'Arabia Saudita. La Ferrari si appresta ad affrontare il secondo appuntamento del mondiale di F1 con l'obiettivo di migliorare il doppio podio ottenuto l'anno passato a Gedda (secondo Charles Leclerc, terzo Carlos Sainz) e diradare qualche dubbio che serpeggia dopo la gara di apertura in Bahrain. Dubbi che non ha assolutamente il dominatore dell'ultimo campionato iridato, Max Verstappen, già vincente a Sakhir e capace di aggiudicarsi anche il GP 2022 in Arabia Saudita proprio davanti ai due ferraristi.