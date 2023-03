F1, Verstappen: Hamilton? Uno dei più grandi, ma non siamo amici

ROMA - A quattro giorni dal secondo appuntamento della stagione 2023 di F1, quello in Arabia Saudita, Max Verstappen, campione iridato in carica e vincitore dell'ultima gara a Gedda, parla del suo rapporto con Lewis Hamilton, capace invece di vincere la prima edizione della gara saudita nel 2021. "Il nostro non è un rapporto difficile – ha spiegato il pilota Red Bull al Daily Mail – semplicemente con altri ho un rapporto più stretto. Dipende dal modo di vivere la propria vita, e forse noi non siamo simili in questo senso. Naturalmente abbiamo avuto una grande rivalità nel 2021, ma alla fine c'è sempre stato molto rispetto l’uno per l’altro”.