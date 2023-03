F1 Button, l’ex moglie nei guai: arrestata per possesso di droga

ROMA - Jessica Michibata, l'ex moglie del campione del mondo F1 Jenson Button, è stata arrestata in Giappone, a Tokyo, per presunto possesso di sostanze stupefacenti. Secondo il Japan Times e il The Mainichi, la modella 38enne sarebbe in stato di fermo perché destinataria, nell'hotel in cui risiedeva con un'altra persona, di un pacco con all'interno dell'ecstasy. Dopo i sospetti dei doganieri, la Polizia ha fatto irruzione nella sua camera arrestando sia lei che il suo conoscente.