Hamilton, Wolff e il corteggiamento Mercedes-Leclerc: la risposta

ROMA - Lewis Hamilton mette a tacere le voci sui presunti contatti tra Charles Leclerc e la Mercedes in ottica futura. Il 7 volte campione del mondo ha dichiarato al portale olandese Racingnews365 di "Non essere interessato" a quelle che, per ora, sono soltanto voci di corridoio. "Sono contento del percorso fatto fino ad ora - ha spiegato l'inglese - per il resto credo che chiunque abbia contatti con altre società. Al momento si tratta di voci, e non mi interessano".

Hamilton-Mercedes: "Contento di quanto fatto insieme"

"Sono contento di dove sono ora e amo la mia squadra - ha proseguito ancora Hamilton - sono grato per il viaggio che abbiamo fatto insieme e per quello su cui stiamo lavorando per fare passi avanti". Messe a tacere, almeno per ora, le voci che potrebbero vedere Charles Leclerc come sostituto di Hamilton proprio in Mercedes. Un'ipotesi, quest'ultima, non smentita neppure da Toto Wolf, che nei giorni scorsi ha di fatto ammesso come il pilota monegasco della Ferrari sia "nei radar" del team di Stoccarda. Il che, se si considera che il contratto di Hamilton con la mercedes scade quest'anno, e che il rinnovo è tutt'altro che scontato, lascia spazio all'immaginazione di molti. Ma non di big Lewis, che per il momento resta concentrato sulle gare.