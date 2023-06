F1, Gp Spagna: Gasly perde sei posizioni, partirà decimo

Pierre Gasly perde sei posizioni in griglia e domani partirà al decimo posto nel Gran Premio di Spagna. Il pilota francese dell'Alpine era stato indagato per 'impeding' durante le qualifiche ai danni dello spagnolo Carlos Sainz (Ferrari) e dell'olandese Max Verstappen (Red Bull), alla fine secondo e primo dopo il sabato sul circuito di Barcellona. "Ho cercato di fare del mio meglio con le informazioni che avevo - ha commentato Gasly - Ovviamente ci sono delle regole, tutto quello che è successo non è stato intenzionale".