F1 Spagna, la Ferrari si riscatta con Sainz in prima fila: pole Verstappen

BARCELLONA - Max Verstappen conquista la pole position nel Gran Premio di Spagna, ottavo appuntamento stagionale della Formula 1. Il pilota olandese partirà davanti a tutti nella gara sul circuito di Barcellona, in prima fila davanti a Carlos Sainz. Una Ferrari a due facce, quindi, quella del sabato in Catalogna, con Charles Leclerc che scatterà dalla penultima casella dopo l'esclusione arrivata nel Q1. Una seconda fila d'eccezione aperta dalla McLaren di Lando Norris, che precede la Alpine di Pierre Gasly. Partirà dalla quinta piazza la Mercedes di Lewis Hamilton, davanti all'Aston Martin di Lance Stroll. Più indietro rispetto alla media di questa stagione c'è il suo compagno di squadra Fernando Alonso, nono in qualifica.