F1 GP Ungheria 2023, diretta gara: dove vederla in tv e orario partenza

MOGYOROD - La gara del Gran Premio d'Ungheria chiude il dodicesimo appuntamento della stagione di Formula 1. A scattare dalla prima casella in griglia sarà Lewis Hamilton, che ha beffato all'ultimo Max Verstappen. Charles Leclerc partirà sesto, mentre l'altra Ferrari di Carlos Sainz scatterà dall'undicesima posizione. Il via alla gara è in programma domenica 23 luglio alle ore 15 e verrà trasmessa in diretta da Sky (canale 207), oltre che in chiaro su TV8. La visione in streaming è invece disponibile su Sky Go e NOW.