F1, l'annuncio di AlphaTauri: Tsunoda e Ricciardo confermati per il 2024

SUZUKA - Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo saranno i piloti dell'AlphaTauri in Formula 1 anche per il Mondiale 2024 . L'annuncio da parte del team di Faenza è arrivato durante il Gran Premio del Giappone . Arrivato per sostituire Nyck de Vries, l'australiano proseguirà la sua avventura iniziata in Ungheria: "Non vedo l’ora di guidare nuovamente al fianco di Yuki l’anno prossimo e di proseguire questa avventura con la Scuderia AlphaTauri. Vista l’evoluzione che stiamo vivendo e gli ambiziosi progetti per il futuro, è un periodo entusiasmante per noi. Stiamo costruendo qualcosa di grande ed è una sensazione fantastica. Abbiamo una lunga strada davanti, ma la direzione presa è promettente. Avanti con il 2024".

Tsunoda blindato

"Sono impaziente di intensificare la mia collaborazione con il team e con Daniel - ha commentato con entusiasmo Tsunoda -. Naturalmente, farò del mio meglio per tutta la stagione in corso e anche in futuro, mirando a evolvermi come pilota. Ringrazio profondamente Red Bull e Honda per aver sempre creduto in me e per il loro costante sostegno. Sono davvero felice e riconoscente di poter continuare questo sodalizio".