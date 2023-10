Qatar: Ferrari quinta con Leclerc, dominio Verstappen

LOSAIL - Max Verstappen vince il Gran Premio del Qatar , diciottesimo appuntamento stagionale della Formula 1 . Mai in dubbio la vittoria dell'Olandese sul circuito di Losail, con l'olandese che riesce a portarsi a casa anche il giro veloce e il punto addizionale. Sul podio anche le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris , davanti alla Mercedes di Georger Russell . Per Charles Leclerc , unico pilota Ferrari in pista dopo il forfait di Carlos Sainz , arriva il quinto posto già scritto ben prima della fine. Sesto Fernando Alonso davanti all'ex compagno di squadra Esteban Ocon.

GP Qatar: la cronaca

Si parte subito forte alla prima curva, quando Russell e Hamilton si toccano e quest'ultimo finisce fuori in testacoda. Per Leclerc le cose non sono semplici: McLaren ma anche Alonso ne hanno di più del monegasco. Ha poco da dire la gara di Losail. Charles regge senza incappare nella penalità per track limits, a cui invece molti non scampano, ma chiude comunque la sua gara lontano dal podio, mentre Verstappen trionfa in scioltezza.

GP Qatar: l'ordine di arrivo