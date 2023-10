F1, spinte a un coach Aston Martin: Stroll si scusa ma la FIA lo avverte

ROMA - Lance Stroll non sta sicuramente vivendo il periodo migliore della sua carriera. Il pilota della Aston Martin è apparso particolarmente nervoso durante lo scorso GP del Qatar : dopo aver mancato l'accesso in Q2, una volta ai box, prima ha lanciato con violenza il volante e poi ha spinto violentemente il suo fisioterapista, Henry Howe , che voleva accompagnarlo a ring delle interviste. A tal proposito la FIA, dopo aver reso noto di aver ricevuto le scuse del pilota, ha ammonito Stroll , ricordandogli le responsabilità derivanti dal Codice Etico della Federazione.

La Federazione contro Stroll

“Possiamo confermare che il responsabile per la conformità FIA ha ricevuto le scuse da Lance Stroll in merito alle sue azioni nel GP del Qatar”. Questo il messaggio che la Federazione internazionale ha rilasciato venerdì pomeriggio relativa all’indagine nei confronti del pilota Aston Martin. “Il nostro compliance officer ha preso atto delle scuse ed emesso un avvertimento scritto, ricordando a Lance le sue responsabilità come pilota vincolato dal Codice Etico e da altre linee guida etiche e di condotta stabilite dai regolamenti sportivi". La FIA ha poi concluso sottolineando di mantenere ”una posizione di tolleranza zero contro cattive condotte e condanna qualsiasi azione che possa portare a offese fisiche”.