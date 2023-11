Le Ferrari dominano le FP2 di Las Vegas, Verstappen lontano

LAS VEGAS - Le FP2 del Gran Premio di Las Vegas di Formula1, hanno visto Charles Leclerc firmare il miglior tempo. Il pilota della Ferrari ha chiuso in 1.35:265 davanti al compagno di squadra Carlos Sainz. Lo spagnolo dovrà però scontare la penalità di 10 posizioni per il cambio batteria, effettutato dopo le FP1. Terza posizione per Fernando Alonso che, dopo l'ottima prestazione in Brasile, sembra desideroso di ripetersi anche in questo penultimo appuntamento. Quarto crono per Sergio Perez, davanti a Valtteri Bottas. Solo sesta la Red Bull di Max Verstappen. Alle spalle del campione del mondo in carica la Hass di Nico Hulkenberg e l'altra Aston Martin di Lance Stroll. Chiudono la top-10 Lewis Hamilton e Alexander Albon.