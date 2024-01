Wolff a sorpresa, rinnovo Mercedes: "Contratto fino al 2026"

Le parole di Wolff

In un'intervista al Daily Telegraph, Toto Wolff ha dichiarato: "Non cercherò di mantenere una posizione in cui penso che qualcuno farà meglio di me. Alla fine abbiamo deciso tutti e tre: continuiamo. Per me il rischio è sempre più quello di annoiarmi che di stancarmi. Per questo raccolgo le sfide che oggi ci si presentano, anche se a volte sembrano molto, molto difficili da gestire". Il boss della Mercedes ha infine concluso: "In fin dei conti, come azionista, voglio il miglior ritorno sull'investimento. E il miglior ritorno sull'investimento è la vittoria".