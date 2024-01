Dalla Ferrari alla Williams: presentazioni nuove monoposto F1, date e novità

In attesa del Mondiale della nuova stagione 2024, solo quattro scuderie hanno annunciato finora le date di lancio delle nuove monoposto: il resto delle squadre confermerà molto presto i propri piani. La Ferrari , l' Aston Martin e la Williams hanno già annunciato la data della presentazione delle nuove auto. La Ferrari è stata la prima squadra a rivelare la data di lancio della vettura che avverà il 13 febbraio: Vasseur ha affermato che il 95% della monoposto sarà nuova rispetto a quella arrivata terza in classifica nella passata stagione.

Williams-Aston Martin: le date della presentazione

La Williams ha avuto la sua migliore stagione dal 2017, chiudendo settima nel campionato costruttori grazie ai molteplici punti ottenuti da Alex Albon. La scuderia presenterà la nuova vettura il 5 febbraio, stessa data per pura coincidenza della presentazione della nuova Sauber. L’Aston Martin è andata forte nelle prime gare del 2023 quando Fernando Alonso ha conquistato sei podi nelle prime otto gare: il team rivelerà l'AMR24 a Silverstone il 12 febbraio.

Le altre scuderie

Per quanto riguarda gli altri team non c'è ancora una data ufficiale per il lancio delle nuove monoposto. La Red Bull è campione i carica nella categoria costruttori, avendo vinto 21 gare su 22 senza precedenti nella passata stagione. Per quanto riguarda la Mercedes, rimasta a secco di vittorie nel 2023, si prevede che la W15 sarà molto diversa rispetto alla passata stagione, dopo aver stabilito un “programma piuttosto ambizioso” sulla nuova vettura. Sta tornando anche la McLaren che, dopo i nove podi raccolti da Norris e Piastri, potrebbe mettere pressione alla Red Bull nella nuova stagione che sta per iniziare. Verranno annunciate presto anche le date della presentazione delle nuove monoposto della Alpine, AlphaTauri e Haas.