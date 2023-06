Ferrari, Vasseur e il mercato: "Preso un top per il 2025, ma serve tempo"

ROMA - La stagione 2023 di Formula 1 continua a seguire il canovaccio delle prime due gare con Max Verstappen e la sua Red Bull che spadroneggiano senza alcun rivale, ma le squadre avversarie stanno pian piano recuperando terreno. E' il caso della Ferrari che, dopo un avvio di campionato estremamente deludente, sta pian piano risalendo la china con Charles Leclerc e Carlos Sainz . Nel frattempo il team principal Frederic Vasseur è già al lavoro per le prossime stagioni, in modo tale da farsi trovare pronto all'appuntamento.

Vasseur: "Serve tempo"

"Se ci guardano dall'esterno sembriamo agili quando si tratta di risolvere un problema in breve tempo, ma nella realtà del business, se c'è bisogno di aggiustare qualcosa serve del tempo per riuscirci. Per esempio, se vuoi mettere qualcuno sotto contratto si parla di anni. A tal proposito ho già ingaggiato un ragazzo 'top' poche settimane fa che si unirà nel 2025 per lavorare sulle auto 2025 e 2026". Così il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, durante un'intervista concessa al sito spagnolo 'AS'.