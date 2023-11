F1, Alonso punta in alto: “Nel 2024 voglio essere protagonista”

ROMA - Fernando Alonso, dopo essere tornato in Formula 1 per guidare l'Alpine, si è reso protagonista di un'ottima stagione a bordo dell'Aston Martin. Il pilota spagnolo, nonostante abbia superato i quaranta anni d'età, si è dimostrato ancora tra i migliori del circus, tanto che in molti hanno addirittura ipotizzato un suo trasferimento in Red Bull al posto di Sergio Perez per fare coppia con il tre volte campione del mondo Max Verstappen. Alonso, però, è felice con l'Aston Martin e punta in alto in vista della prossima stagione.