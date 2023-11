Alonso e l'ipotesi Red Bull: "Solo voci, ci saranno conseguenze"

ROMA - Nelle ultime ore sono emerse delle clamorose indiscrezioni in merito al possibile futuro di Fernando Alonso , che al termine di questa stagione avrebbe due opzioni diverse dall' Aston Martin . Una delle due riguarderebbe un suo clamoroso passaggio in Red Bull al fianco del tre volte campione del mondo Max Verstappen , con Sergio Perez che uscirebbe di scena. Lo spagnolo, però, in occasione del Gran Premio del Brasile 2023 di Formula 1 ha smentito categoricamente queste indiscrezioni.

Alonso: "Solo voci"

Il pilota dell'Aston Martin, Fernando Alonso, nel corso di una recente intervista rilasciata ai media brasiliani, ha voluto mettere a tacere le voci su un suo possibile futuro in Red Bull, attaccando duramente chi ha lanciato questa indiscrezione: "Non credo che ci sia molto da dire su questa cosa. Sono soltanto delle voci da paddock messe in giro da chi cerca di divertirsi e di aumentare i suoi followers. Vogliono soltanto prendere in giro le persone e non è una cosa divertente, quindi mi assicurerò che vengano ci siano delle conseguenze".