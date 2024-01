Fia svela il programma completo del Mondiale F1 2024: 3 gare sabato, date e orari

Sono stati rivelati gli orari di inizio della stagione 2024 di Formula 1. Il programma del calendario da record è stato confermato, anche se i fan rimarranno in attesa degli aggiornamenti sull'intero weekend e sul Gran Premio di Las Vegas. Quest'anno prevede 24 gare - una in più rispetto all'anno precedente - con il ritorno del Gran Premio della Cina per la prima volta dal 2019. L'evento era stato precedentemente rinviato nel 2020 a causa della pandemia di COVID-19, prima di essere completamente cancellato nelle tre stagioni successive.