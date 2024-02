Vicky Piria, chi è il nuovo volto Sky della F1: vita in pista e fidanzato vip

Il confronto con Davide Valsecchi e Federica Masolin

"Io per prima sono una grande fan di Federica e Davide e mi dispiace che non facciano più parte della squadra della Formula 1 perché sono dei grandi professionisti e soprattutto delle grandissime persone, dentro e fuori dal circuito. So che sono una coppia molto amata e so che forse noi, sostituendoli, saremo criticati per un po'. Quello che mi auguro, pensando al mio ruolo, è che non ci sia un confronto impietoso tra il prima e il dopo perché non stiamo parlando di "prendere il posto di un altro". Io avrò un mio ruolo, diverso da quello che aveva Davide perché veniamo da esperienze diverse in pista e fuori, abbiamo una sensibilità diversa e vediamo le cose in modo diverso. Mi piacerebbe portare qualcosa di nuovo proprio per questo, qualcosa di fresco, di mio", ha commentato l'ex pilota in riferimento alla sostituzione di Valsecchi e della Masolin.