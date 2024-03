Arabia Saudita, F1 da fantascienza: Qiddiya, il nuovo circuito sopraelevato

Mentre il Mondiale si sta proiettando al secondo appuntamento della stagione 2024 a Jeddah, in Formula 1 si pensa al futuro: è stata presentata ufficialmente quella che dovrebbe diventare la nuova pista in Arabia Saudita a partire dal 2028. Non più nel circutio citadino attuale a Jeddah, sul territorio saudita è in arrivo la rivoluzione con il progetto del Qiddiya Speed Park Track, a circa 50 km da Riad. Ideato dall’ex pilota Alexander Wurz e dal progettista Hermann Tilke, il nuovo circuito saudita si pone come obiettivo quello di mescolare le caratteristiche delle piste permanenti a quelle dei circuiti cittadini, ma ciò che risalta maggiormente è la presenza di tantissimi dislivelli e saliscendi che fanno del Qiddiya Speed Park Track un'opera rivoluzionaria. "Questo progetto ci porterà un passo più vicino al posizionamento di Qiddiya City come sede del motorsport globale", ha commentato Abdullah Aldawood, amministratore delegato della Qiddiya Investment Company che ha presentato il nuovo circuito in Arabia Saudita.