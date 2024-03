Ferrari, Leclerc: "Secondo posto è il massimo". E su Bearman e Sainz...

"E' stato difficile, dopo le libere 3 siamo andati subito in qualifica, e sinceramente non sono contentissimo perché sono arrivato vicino al Q3 - ha raccontato a Sky - . Da parte mia è stata una sessione con qualche pasticcio per cui sono un po' deluso, però si tratta comunque di una grandissima opportunità per me. Mi sono sentito molto a mio agio, forse ho spinto troppo sovrastimando la situazione".

"Come ho detto ho commesso qualche errore che alla fine mi ha penalizzato. L'obiettivo per la gara è provare ad andare a punti, non ho fatto tanti giri consecutivi, li ho fatti solo nelle libere 3. Il mio obiettivo è migliorare e concludere a punti, sarebbe molto bello", ha concluso il pilota britannico.