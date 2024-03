Ferrari al top nelle libere in Australia. Leclerc: "Domani sarà diverso"

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Dall'Australia arrivano segnali positivi per la Ferrari. La prima giornata sul circuito di Albert Park si chiude con Charles Leclerc che termina al comando fermando il cronometro a 1'17"277. Terzo tempo, invece, per l'altra Rossa, quella di Carlos Sainz (+0"430), soddisfatto del rientro considerato il poco lavoro svolto dopo l'intervento per appendicite che lo aveva costretto a saltare la gara in Arabia Saudita: "Sono pronto a progredire passo dopo passo, in modo da arrivare alla qualifica e alla gara nella migliore forma possibile", commenta lo spagnolo. Felice anche il monegasco che, però, non si illude: "Ho avuto sensazioni buone fin dal primo giro, mi sono sentito sempre a mio agio in macchina. Per ora sembra che siamo messi bene ma dobbiamo vedere come andremo domani, quando mi aspetto che il gruppo proporrà valori molto più serrati".