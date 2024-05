Qualifiche Gp Miami: Verstappen in pole, poi le Ferrari di Leclerc e Sainz

Max Verstappen partirà dalla pole position nel Gran Premio di Miami di F1, sul circuito per le vie dalla metropoli americana. L'olandese della Red Bull con il tempo di 1'27"241 ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc staccato di appena +0.141 centesimi. In seconda fila l'altra Ferrari di Carlos Sainz a +0.214 e l'altra Red Bull di Sergio Perez staccato di poco più di due decimi dal compagno di squadra. Per Verstappen è la prima pole position a Miami. Il fenomeno olandese entra nella storia della F1 diventando solo il quarto pilota ad ottenere 6 pole position nelle prime 6 gare della stagione dopo Ayrton Senna, Nigel Mansell e Alain Prost.