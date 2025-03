Hamilton esulta, Ferrari show nella Sprint a Shanghai: “La macchina ha preso vita"

Dopo aver trionfato sul circuito di Shangai nella Sprint Race del Gp di Cina precedendo Piastri e Verstappen , Lewis Hamilton ha rilasciato alcune dichiarazioni commentando la gara: "La prima gara era stata difficile. Ho sentito che tanta gente ha sottovalutato quanto sia complesso arrivare in un nuovo team, ambientarsi, comprendersi a vicenda, imparare le comunicazioni...C'è stata un'incredibile quantità di critiche e di persone che ha blaterato a vanvera che non hanno esperienza di tutto questo. È stato fantastico qui sentirmi più a mio agio nella macchina come a Melbourne non era successo, sul pezzo sin dal primo giro, grazie al gran lavoro con ingegneri e meccanici per ottimizzare la vettura". Il pilota britannico ha poi aggiunto: "Tagliare il traguardo per primo è stato 'wow', davvero speciale. L'ultima gara è stata dolorosa, ma sapevamo del potenziale della macchina. Questo weekend ho fatto dei cambiamenti e la macchina ha preso vita. Questa è stata la mia prima vera simulazione gara, guidando per tanti giri consecutivi con questa vettura, ed è andata alla grande".

Le dichiarazioni di Hamilton

Hamilton ha poi aggiunto: "Mi sono svegliato sentendomi alla grande, con un tempo bellissimo qui a Shanghai, con questo fantastico pubblico. Sono partito bene, con questo nuovo asfalto c'è tantissimo grip e non è stato facile gestire le gomme ma tutti hanno faticato allo stesso modo. Pressione? No, non la sento. So che è il primo anno, so che i tifosi vogliono vincere e anche il team, significa tutto per loro. Come detto da subito, ci sta che una giornata non vada bene ma dobbiamo fare un passo alla volta, non dobbiamo fare il passo più lungo della gamba: spingiamo, rimaniamo concentrati e manteniamo la calma. In questo momento ci prendiamo l'entusiasmo ma ci rimettiamo subito al lavoro per confermarci alle qualifiche. Quest'anno sarà una maratona, non una sprint".