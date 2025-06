Antonelli, Wolff e l'intuizione Kimi: l'eredità di Hamilton e l'Italia che torna su un podio F1

Antonelli spazza via ogni dubbio

E come si può non esserlo? Quello di Antonelli non è solo un terzo posto. È la risposta a tutti quei dubbi che ruotavano attorno a un arrivo tra i grandi troppo prematuro. A chi lo avrebbe voluto nelle categorie propedeutiche ancora per un po’, a chi sosteneva fosse meglio un esordio in Williams anziché in prima squadra. È un “grazie” urlato a tutti i suoi sostenitori, in Italia e non, che a Montréal hanno gridato il suo nome come se a vincere fosse stato lui.