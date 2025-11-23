Ferrari, Leclerc: “Non potevo fare di più”. Hamilton: "Credo di aver esaurito i miei desideri"

Il commento di Vasseur

"Eravamo tutti un po' alla cieca sulle gomme e siamo rimasti sorpresi da Antonelli. Abbiamo faticato con le gomme dure, la differenza stata l'avere o meno aria pulita. La strategia era essere più aggressivi e rientrare prima di Piastri. Charles (Leclerc ndr.) ha avuto una partenza difficile con il contatto con Alonso, poi ha fatto un bel recupero". Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, di Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, al termine del Gran Premio di Las Vegas. "Ci sono ancora due gare da disputare, ma nel complesso in questo weekend non è stato il passo gara. Ci è mancato un giro buono in qualifica. Dobbiamo evitare di fare gli stessi errori per provare a vincere una gara entro fine stagione", aggiunge Vasseur.

Le parole di Verstappen e Norris

"Oggi è andata bene. Dopo le prove non sapevo bene come si sarebbero comportate le gomme. Ho cercato di trovare il mio ritmo, ho visto che era tutto a posto e sono andato via. Questa gara di solito per noi è difficile in termini di degrado gomme ma oggi abbiamo avuto tutto sotto controllo. Avevo passo, ho potuto spingere, dividendo la mia gara esattamente in due parti uguali. Mi sono sentito sempre a mio agio e ho potuto spingere per chiudere con un buon vantaggio senza consumare troppo le gomme. Nel Mondiale sono un po' troppo indietro ma in Qatar tra una settimana darò il massimo e proverò a vincere entrambe le gare. Questa è stata una stagione di alti e bassi ma abbiamo imparato molto e queste lezioni saranno preziose per il futuro, in modo da potere lottare per il titolo fin dall'inizio. Ora godiamoci il momento e poi vediamo tra una settimana" ha dichiarato Verstappen. Sorride anche Lando Norris (McLaren) per un secondo posto che mette in cassaforte il suo primo titolo: "Ho lasciato vincere Max, volevo fare un po' di show qui a Las Vegas. No dai, scherzo: ho fatto una cavolata. Oggi non è stata la mia gara migliore ma nulla da dire: se chi vince ha venti secondi di vantaggio vuol dire che è stato più bravo di noi. Oggi è stata difficile ma anche divertente. Sono ancora in un momento positivo, non posso essere deluso. Ho un po' esagerato al via ma ho aumentato il mio vantaggio nella classifica generale. Ora pensiamo alla prossima".