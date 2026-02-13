Nuovi regolamenti e modifiche radicali alle vetture. Ma la nuova F1 non piace ai piloti. Non almeno a Lewis Hamilton, che ha ritenuto "ridicolmente complesse" le regole introdotte per il campionato 2026, o tantomeno a Max Verstappen, che ha invece bocciato la monoposto motorizzata Ford giudicandola una "Formula E sotto steroidi". Nel mentre, venerdì 13 febbraio in Bahrain si è tenuta la quarta giornata di test prestagionali. Una giornata che ha visto scendere in pista la Ferrari del 7 volte campione del mondo e la Red Bull dell'olandese, come anche la McLaren di Oscar Piastri, la Mercedes di George Russell e la Williams dell'ex ferrarista Carlos Sainz - test anche per Liam Lawson (Racing Bulls), Lance Stroll (Aston Martin), Olver Bearman (Haas), Gabriel Bortoleto (Audi), Franco Colapinto (Alpine) e Valtteri Bottas (Cadillac) - . E proprio dal circuito di Sakhir, Verstappen - che ha chiuso la sessione di collaudo col 17º tempo - ha risposto sulle novità che chiameranno tutte le scuderie ad adattarsi quanto prima. "I regolamenti sono gli stessi per tutti, quindi bisogna arrangiarsi. Non è molto divertente da guidare. Non è Formula 1 - ha dichiarato al termine della giornata di prove di giovedì 12 - Forse sarebbe meglio guidare in Formula E. Perché lì è tutta una questione di energia, efficienza e gestione. Quindi sì, in termini di guida, non è molto divertente".