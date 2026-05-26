Ferrari Luce, Montezemolo: Se dico quello che penso...spero tolgano il Cavallino da quella macchina

"Se dovessi dire quello che penso, farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito e mi dispiace moltissimo. Spero si tolga il Cavallino da quella macchina". Lo ha detto l'ex presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo , entrando all'Assemblea 2026 di Confindustria in corso a Roma, in merito al nuovo modello elettrico, Ferrari Luce . "La Cina? Mi la sci dire che è sicuramente una macchina che i cinesi non ci copieranno". Le azioni Ferrari calano bruscamente dopo la presentazione di Luce, il primo veicolo completamente elettrico della casa di Maranello. Il modello, molto atteso, segna una svolta rispetto al design tradizionale delle Ferrari e arriva in un momento in cui altri marchi di lusso, come Porsche e Lamborghini, hanno ridimensionato i propri piani sull’elettrico a causa della domanda debole a livello globale. Al momento a Piazza Affari il titolo perde il 6,24% riducendo in parte le perdite iniziali.

Le parole di Elkann

"Con Ferrari Luce, ridefiniamo ancora una volta i limiti del possibile. Oggi non presentiamo soltanto una nuova vettura, ma inauguriamo un capitolo che trasforma la nostra visione in realtà, rafforzando la tradizione Ferrari di anticipare e plasmare il futuro. Un simile passo avanti nell'innovazione di prodotto non poteva che nascere da un'innovazione di processo: per questo abbiamo scelto di intraprendere nuove collaborazioni, come quella con LoveFrom per il design". Così John Elkann, presidente di Ferrari, dopo la presentazione ieri a Roma, alla Vela di Calatrava, della nuova vettura Ferrari full electric a cinque posti. "Come sempre, la nostra ricerca ed eccellenza ingegneristica sono state messe al servizio delle emozioni di guida, senza compromessi. Roma, luogo simbolo della nostra prima vittoria, diventa il punto di partenza per una Ferrari che illumina il futuro e apre nuovi orizzonti".

Il commento di Benedetto Vigna

Evidenzia anche il ceo Benedetto Vigna: "Siamo convinti che un'azienda dimostri la sua leadership quando ha il coraggio di osare e di affrontare la sfida delle nuove tecnologie. Ferrari Luce nasce proprio da questa sfida, offrendo una nostra inedita visione dell'elettrificazione. Mai come oggi offriamo la massima libertà di scelta ai nostri clienti: in linea con la nostra convinzione nella neutralità tecnologica, siamo i primi al mondo ad affiancare l'architettura full-electric a quella ibrida e termica per delle vetture sportive". Inoltre, "non ci siamo limitati a innovare nella motorizzazione, ma con Luce abbiamo inaugurato un vero e proprio segmento di gamma". Ferrari Luce, continua Vigna, è "il frutto di più di 60 nostri nuovi brevetti, ed è al centro di un ecosistema di collaborazioni con partner tecnologici d'eccellenza. Abbiamo dato vita a una vettura che coniuga emozioni di guida uniche con prestazioni, piacere di guida e comfort straordinari per i Ferraristi di oggi e di domani".