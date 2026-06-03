Leclerc rinnova con la Ferrari e fa una promessa: "Darò tutto per riportare il titolo a Maranello"

Ferrari e Charles Leclerc ancora insieme. Il pilota monegasco "continuerà a vestire i colori della squadra nelle prossime stagioni del Campionato del Mondo di Formula 1", si legge nella nota della Scuderia di Maranello che ha annunciato il rinnovo del pilota. "Non potrei essere più felice di continuare il percorso con Scuderia Ferrari HP che per me è molto più di un team - le parole di Leclerc -. È la squadra che ho sempre amato e di cui ho sognato di far parte fin da quando ero bambino e che, dopo tutti questi anni, è diventata per me una seconda famiglia. Insieme abbiamo condiviso momenti incredibili e altri più difficili, ma credo più che mai nella Scuderia e sono profondamente grato di poter continuare a lottare per il nostro obiettivo comune che è riportare il titolo mondiale a Maranello. Essere un pilota Ferrari è un sogno, ma anche una responsabilità mai scontata: continuerò a dare tutto me stesso per riportare la Scuderia dove merita, ovvero al vertice, per tutti coloro che lavorano a Maranello e soprattutto per i tifosi, che con la loro passione ne sono il cuore pulsante".