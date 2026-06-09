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Ferrari e la power unit: solo una vittoria a metà

A Montecarlo la Fia ha comunicato ai team la graduatoria Aduo dei motori. Maranello avrà due aggiornamenti quest’anno e altri due il prossimo. Ma pure Mercedes avrà più soldi
Beatrice Frangione
1 min
ferrari

Ci sono piloti veloci, piloti talentuosi. E poi ci sono quelli che, quando tutto intorno vacilla, restano immobili come una montagna. Una persona a me cara ha definito Kimi Antonelli “incrollabile”. Dopo Monaco, è difficile trovare una definizione migliore. Montecarlo non concede appelli, non perdona esitazioni. Basta una sbavatura, un centimetro di troppo, una frenata imperfetta e il weekend si trasforma in un rimpianto. Eppure, Kimi ha attraversato le str

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