Ci sono piloti veloci, piloti talentuosi. E poi ci sono quelli che, quando tutto intorno vacilla, restano immobili come una montagna. Una persona a me cara ha definito Kimi Antonelli “incrollabile”. Dopo Monaco, è difficile trovare una definizione migliore. Montecarlo non concede appelli, non perdona esitazioni. Basta una sbavatura, un centimetro di troppo, una frenata imperfetta e il weekend si trasforma in un rimpianto. Eppure, Kimi ha attraversato le str