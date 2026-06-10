Kimi Antonelli incoronato dal Time: è tra i 100 sportivi più influenti del 2026

Un Kimi Antonelli già da leggenda, tra i 100 sportivi più influenti del mondo, e una Ferrari che punta a migliorare ancora per ridurre il gap che la separa dalla Mercedes. Il Gran Premio di Catalogna sul circuito di Montmelò, ad una trentina di chilometri da Barcellona, si appresta a scrivere una nuova pagine del Mondiale di Formula 1 che vede come principale protagonista il pilota italiano della Mercedes; Antonelli è leader del campionato piloti con ampio margine dopo lo storico trionfo sulle stradine del Principato di Monaco. Insieme al driver bolognese ci sarà una Rossa che dopo i due secondi posti di fila con Lewis Hamilton vuole confermare il trend positivo, approfittando anche delle difficoltà di McLaren e Red Bull. In vista della corsa in Spagna, su un tracciato considerato il più significativo per scoprire il vero livello delle monoposto, Antonelli è riuscito a tagliare un altro traguardo a soli 19 anni: la rivista statunitense 'Time' lo accosta ad altri giganti dello sport come LeBron James, Cristiano Ronaldo e Jannik Sinner.

Time inserisce Kimi Antonelli tra le 100 personalità più influenti dello sport

"Un anno fa, durante la sua stagione d'esordio in Formula 1 - scrive Time per spiegare la decisione di inserire il giovanissimo pilota italiano nella lista delle 100 personalità più influenti nel mondo dello sport nel 2026 - Kimi Antonelli, il diciannovenne prodigio italiano scelto per sostituire il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton nella scuderia Mercedes, trascorse i giorni successivi al suo primo podio a sostenere gli esami di maturità. (Li superò). In questa stagione, con gli studi ormai alle spalle, Antonelli non smette di vincere e di stabilire nuovi record. Ha conquistato la pole position in cinque gare consecutive: in Cina e Giappone a marzo, a Miami e in Canada a maggio e a Monaco a giugno. Antonelli è il pilota più giovane ad aver mai guidato la classifica del campionato di F1 e si unisce a due leggende di questo sport, Michael Schumacher e Ayrton Senna, come gli unici piloti ad aver ottenuto le prime tre pole position consecutive. A differenza di Schumacher e Senna, Antonelli ha anche vinto tutte quelle gare".

Ferrari a Barcellona, Beganovic in pista e Vasseur punta ai progressi

Quanto alla Ferrari, la scuderia di Maranello affronta il weekend forte dei segnali incoraggianti mostrati nelle ultime gare. Dino Beganovic prenderà parte alla prima sessione di prove libere di venerdì, sostituendo Lewis Hamilton, in conformità con il regolamento che impone a ciascuna squadra di schierare un pilota con meno di due Gran Premi all'attivo per quattro volte nel corso della stagione (due per pilota ufficiale). Per il ventiduenne svedese della Ferrari Driver Academy, attualmente impegnato in Formula 2, sarà un'altra preziosa opportunità per accumulare esperienza al volante di una Formula 1, oltre al debutto sulla SF-26, che finora ha guidato soltanto al simulatore. "Arriviamo a Barcellona dopo due weekend nei quali abbiamo mostrato segnali incoraggianti in termini di competitività - ha intanto detto il team principal della Ferrari Fred Vasseur -. A Monaco e in Canada abbiamo ottenuto buoni risultati, ma sappiamo che c'è ancora molto lavoro da fare e che dobbiamo continuare a concentrarci su noi stessi. Come sempre, il nostro obiettivo sarà quello di massimizzarne il potenziale e continuare a fare progressi".