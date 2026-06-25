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"Motore? Piccola novità. Ma siamo solo all’inizio"  

Gualtieri: "È più importante un alto ritmo di sviluppo rispetto al guadagno di un singolo aggiornamento"
Giorgio Pasini
1 min
ferrarihamilton

Non conferma che si tratti della turbina e della nuova benzina, ma la Ferrari si presenta in Austria ufficializzando che sulle SF-26 ci sarà una rinnovata versione del motore, frutto del primo gettone di sviluppo ricevuto dall’ADUO, il meccanismo voluto per riequilibrare differenze di performance tra le rivoluzionarie power unit. Enrico Guialtieri, il direttore tecnico dei propulsori di Maranello, parla di «un aggiornamento limitato», in attesa di una

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