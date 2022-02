Ferrari, Leclerc: "La F1-75 mi piace molto. Sto lavorando duramente"

ROMA - Charles Leclerc ha parlato durante la presentazione della F1-75 , la monoposto che Ferrari utilizzerà nel Mondiale 2022 di Formula 1 . Il pilota monegasco, dopo il settimo posto della scorsa stagione, cercherà di migliorare la sua posizione e puntare alle posizioni di vertice della classifica piloti. In un anno pieni di cambiamenti dovuti al nuovo regolamento. " Sto lavorando il più duramente possibile per migliorare anno dopo anno - ha detto -. Questa stagione sarà molto importante per il team e per noi piloti. E' una grande opportunità. Le aspettative sono molto alte per tutti . Faremo in modo che tutto il lavoro fatto dietro le quinte ci permetta di raggiungere grandi risultati durante la stagione".

Sulla macchina

Leclerc, che correrà per il quarto ano con la scuderia di Maranello, ha poi parlato della F1-75, a cui sono stati tolti i veli durante l'evento: "Mi piace molto esteticamente, ovviamente spero mi piaccia ancora di più in pista con la sua velocità. Si vede tutto il lavoro che è stato fatto sulla macchina. La livrea mi piace molto, è più aggressiva, sta bene sulla macchina". Nella conferenza stampa successiva all'evento, Leclerc ha aggiunto: "Guidiamo la macchina dai simulatori, ma è difficile capire quanto sia competitiva rispetto all’anno scorso. Dobbiamo solamente attendere l’inizio della stagione. Le aspettative sono alte perché siamo la Ferrari, ma quello che mi fa essere ottimista è quello che ho visto negli scorsi mesi, il lavoro del team è stato eccezionale. Sono motivato e non vedo l’ora di scendere in pista. Il titolo? Non so chi lotterà per il Mondiale, ma sarà interessante vedere come si comporteranno le macchine".