F1, Sainz: "Pronto per il 2022, vogliamo portare Ferrari a un livello superiore"

ROMA - Carlos Sainz ha parlato nel corso dell'evento di presentazione della nuova F1-75, la monoposto con cui Ferrari gareggerà nel Mondiale 2022 di Formula 1. Il pilota spagnolo, quinto nell'ultima stagione, come il compagno di squadra Charles Leclerc andrà a caccia dei piloti di Red Bull e Mercedes, sfruttando anche il cambio di regolamento che dovrebbe ridare equilibrio anche alle prestazioni delle macchine. "Sono più che pronto per questa stagione - ha esordito -. La scorsa è stata molto importante per me, per imparare come lavora il team e per adattarmi a un ambiente nuovo, ma anche per scoprire il brand Ferrari. E' stata una bella esperienza per me. Ora è il momento di portare il team a un livello superiore. Sia noi piloti che il team vogliamo più successi nel 2022".